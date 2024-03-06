"Йшов 11 рік війни": в Україні продають дитячу військову форму часів СРСР

В одному інтернет-магазині військова ЗСУ та волонтерка натрапила на неприємну річ. А саме продаж дитячого одягу із відсилкою на воєнізовану рядянщину.

В Україні другий рік триває кровопролитна повномасштабна війна з російським агресором. Попри це в нашій державі досі трапляються неприпустимі випадки, які свідчать про те, що українці досі не можуть попрощатися зі свідомістю колонізованого народу.

Дивіться також Зеленський прокоментував ракетний удар по Одесі під час його зустрічі з прем'єром Греції

Що сталося

Про один із таких випадків розповіла військова Збройних Сил та волонтерка Леся Литвинова. За словами захисниці, вона моніторила інтернет-магазини у пошуку карнавального одягу для своєї доньки Варвари. І була вражена, коли побачила, що пропонують українські магазини.

Йдеться про костюми для дітей у вигляді форми радянської військової медсестри та медбрата. До того ж, цей одяг доповнений символікою СРСР – червоною зіркою.

Шукаю для Варюшки ідеї для карнавального костюма. Пішла подивитись, що продають в цій країні. Йшов 11 рік війни... В інтернеті продають костюм військової медсестри і "літчика" – пілот Люкс

– прокоментувала ситуацію доброволиця.

Ось у що хочуть вдягнути наших дітей під час російської агресії / Фото скриншот Литвинова

Такі костюми продають на Prom.ua, Bigl.ua, Izi.ua. Коштують вони від 689 до 800 гривень.

Як відреагували українці

У коментарях до посту Литвинової громадяни не приховували свого обурення.

Так цей магазин треба в СБУ одразу – це ж пропаганда СРСР та окупантів

Боже, яка крінжатіна. Хтось дійсно одягає своїх дітей у таке?

Це дно. Якийсь новий рівень дна

Ну а що, за це ж нічого не буде. Почали підготовку до окупації

Літчик, видно, що автопереклад з російської

Я аж зависла. Це все для кого??? Для дітей ждунів? Немає слів:(

Це совкові мабуть бабушкі шиють

"Російські військові у центрі Львова"

Журналіст 24 Каналу втрапив у подібну історію. Він випадково виявив, що у магазині у центрі Львова продають набір голок "Армейские" із зображенням солдата у російській формі та БМП-3. Як з'ясувалося, на коробці "красувалося" фото громадянина країни – агресорки, актора Алєксандра Лимарьова, який зіграв у пропагандистському серіалі "Солдати". Як голки з окупантом опинилися у місті Лева, читайте у розслідуванні нашого журналіста.