Зеленському пропонують створити орден Бандери: істерика у Росії не забарилася

На сайті електронних петицій до президента з'явилася пропозиція щодо запровадження нової державної нагороди. Автор петиції запропонував назвати її "Орден Степана Бандери".

Створення нової державної нагороди, ймовірно, й пройшло б повз увагу російських пропагандистів. Однак ім'я одного з найяскравіших борців за незалежність України подіяло на них, як свята вода на чорта.

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"Орден Степана Бандери"

Петицію ініціював Скрипник Богдан Романович 1 травня. Чоловік запропонував не лише яскраво назвати новий орден, а й кого б ним мали нагороджувати. Звісно, таку нагороду повинні отримувати борці за незалежність нашої держави.

Запровадити державну нагороду "Орден Степана Бандери" і нагороджувати ним військовослужбовців за проявлений героїзм та мужність при захисті територіальної цілісності України,

– йдеться у тексті петиції.

На болотах істерять

Степан Андрійович Бандера був українським політичним діячем, революціонером, один із радикальних та чільних ідеологів, практиків і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття.

Звісно, така звістка не сподобалася Росії, яка і за часів Бандери, і сьогодні не полишає спроб загарбати українські землі, стерти з політичної карти світу нашу державу та знищити якомога більше тих, хто не хоче присягати на вірність країні-вбивці.

Зокрема, за класикою заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв у своєму телеграм-каналі назвав голову Проводу ОУН-Б нацистом та закликав тоді прославляти "всіх європейських нацистів скопом", адже це буцімто "тепер основна європейська ідеологія". Зокрема, серед його витончено "геніальних" ідей створити ордена Адольфа Гітлера, Беніто Муссоліні та їм подібних. Ба більше, Мєдвєдєв запропонував разом з "Орденом Степана Бандери" заснувати й орден Володимира Зеленського.

Хоча він або зручно забув, або просто не знає, що ідеологія нацизму якраз таки дуже добре вписується саме у реалії сучасної Росії.