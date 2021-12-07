В Україні пройде конференція до Міжнародного дня боротьби з корупцією

9 грудня представники держави, антикорупційних органів, громадські діячі та міжнародні партнери обговорять досягнення антикорупційної реформи в Україні, а також поточні та майбутні виклики.

Дискусії відбудуться в межах конференції "Сім років антикорупційної реформи".

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Захід відбуватиметься в гібридному форматі: для всіх охочих буде доступна онлайн-трансляція.

Подія розпочнеться о 10 ранку.

Організатори: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за сприяння Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI) та Проєкту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" (SACCI).

Успіхи антикорупційної реформи

Реформа в Україні розпочалася з ухвалення Антикорупційної стратегії на 2014 – 2017 роки та утворення незалежних антикорупційних інституцій.

За цей час:

НАЗК створило дієві айті-інструменти для запобігання корупції та перевірки електронних декларацій.

НАБУ викрило на зловживаннях та притягнуло до відповідальності понад тисячу осіб, більш ніж половина з них – на лаві підсудних. .

Вищий антикорупційний суд ухвалив 49 вироків як суд першої інстанції щодо 58 осіб.

"Україна демонструє значний прогрес у боротьбі з корупцією. Ми можемо впевнено сказати, що становлення антикорупційних органів відбулося. НАБУ закінчило розслідування та скерувало до суду понад 300 справ. А НАЗК нещодавно презентувало IT- інструмент для виявлення прихованих інтересів у публічних службовців, — говорить керівник EUACI Аллан Паг Крістенсен. — EUACI надалі підтримуватиме формування антикорупційної інфраструктури в Україні, де кожна інституція є ефективною. На цьому шляху важливо об'єднуватись та залучати громадськість, адже протидія корупції — це справа кожного громадянина".

Дискусійні панелі

Під час події будуть проведенні дві дискусійні панелі:

Становлення і досягнення антикорупційної реформи: що змінилось після Революції гідності;

Виклики і перспективи боротьби з корупцією в Україні.

Паралельні сесії будуть присвячені досягненню нульової толерантності до корупції, а також цифровізації та даним в антикорупції.

Спікери

Ірина Венедіктова — Генеральний прокурор України;

Олена Танасевич — голова Вищого антикорупційного суду;

Олександр Новіков — голова Національного агентства з питань запобігання корупції;

Артем Ситник — директор Національного антикорупційного бюро України;

Максим Грищук — в. о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Аллан Паг Крістенсен — керівник Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу;

Ека Ткешелашвілі — директорка проєкту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія".

Повний перелік спікерів та програма конференції будуть анонсовані на сторінці події у Facebook.

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