В Україні різко зросла кількість нових хворих на COVID-19

За минулу добу, 4 січня, в Україні зареєстрували 4 571 хворого на COVID-19. Відомо, що серед них 210 дітей та 112 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 1 366 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, недуга забрала життя ще 273 мешканців країни. Натомість одужали 8 439 пацієнтів.

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Зауважимо, що 1, 2 та 3 січня в країні зареєстрували 1 863, 1 804, 1 746 нових випадків зараження коронавірусом відповідно.

Охоплення тестування населення

Впродовж минулої доби в країні провели 65 768 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема методом ПЛР – 30 291, методом ІФА – 3 773, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 704.

Ситуація в регіонах

Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві – там вчора виявили 1 344 хворих на COVID-19. За цей самий час у Донецькій області померло найбільше пацієнтів – 29.

Кількість нових хворих по країні:

Київ – 1 344;

Вінницька область – 156;

Волинська область – 25;

Дніпропетровська область – 169;

Донецька область – 126;

Житомирська область – 71;

Закарпатська область – 148;

Запорізька область – 148;

Івано-Франківська область – 130;

Київська область – 199;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 103;

Львівська область – 210;

Миколаївська область – 102;

Одеська область – 209;

Полтавська область – 273;

Рівненська область – 104;

Сумська область – 129;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 111;

Хмельницька область – 169;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 85;

Чернігівська область – 91.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 682 659 осіб хворих на коронавірус, 3 491 793 з яких вже одужали. Але, на жаль, з життя пішли 96 709 інфікованих.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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