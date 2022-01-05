В Україні різко зросла кількість нових хворих на COVID-19
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 4 січня, в Україні зареєстрували 4 571 хворого на COVID-19. Відомо, що серед них 210 дітей та 112 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 1 366 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, недуга забрала життя ще 273 мешканців країни. Натомість одужали 8 439 пацієнтів.
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Зауважимо, що 1, 2 та 3 січня в країні зареєстрували 1 863, 1 804, 1 746 нових випадків зараження коронавірусом відповідно.
Охоплення тестування населення
Впродовж минулої доби в країні провели 65 768 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема методом ПЛР – 30 291, методом ІФА – 3 773, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 704.
Ситуація в регіонах
Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві – там вчора виявили 1 344 хворих на COVID-19. За цей самий час у Донецькій області померло найбільше пацієнтів – 29.
Кількість нових хворих по країні:
- Київ – 1 344;
- Вінницька область – 156;
- Волинська область – 25;
- Дніпропетровська область – 169;
- Донецька область – 126;
- Житомирська область – 71;
- Закарпатська область – 148;
- Запорізька область – 148;
- Івано-Франківська область – 130;
- Київська область – 199;
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 103;
- Львівська область – 210;
- Миколаївська область – 102;
- Одеська область – 209;
- Полтавська область – 273;
- Рівненська область – 104;
- Сумська область – 129;
- Тернопільська область – 85;
- Харківська область – 178;
- Херсонська область – 111;
- Хмельницька область – 169;
- Черкаська область – 157;
- Чернівецька область – 85;
- Чернігівська область – 91.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зверніть увагу: За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 682 659 осіб хворих на коронавірус, 3 491 793 з яких вже одужали. Але, на жаль, з життя пішли 96 709 інфікованих.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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