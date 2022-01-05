В Україні різко зросла кількість нових хворих на COVID-19

5 січня 2022 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 4 січня, в Україні зареєстрували 4 571 хворого на COVID-19. Відомо, що серед них 210 дітей та 112 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 1 366 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, недуга забрала життя ще 273 мешканців країни. Натомість одужали 8 439 пацієнтів.

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Зауважимо, що 1, 2 та 3 січня в країні зареєстрували 1 863, 1 804, 1 746 нових випадків зараження коронавірусом відповідно. 

Охоплення тестування населення

Впродовж минулої доби в країні провели 65 768 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема методом ПЛР – 30 291, методом ІФА – 3 773, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 704.

Ситуація в регіонах

Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві – там вчора виявили 1 344 хворих на COVID-19. За цей самий час у Донецькій області померло найбільше пацієнтів – 29.

Кількість нових хворих по країні:

  • Київ – 1 344;
  • Вінницька область – 156;
  • Волинська область – 25;
  • Дніпропетровська область – 169;
  • Донецька область – 126;
  • Житомирська область – 71;
  • Закарпатська область – 148;
  • Запорізька область – 148;
  • Івано-Франківська область – 130;
  • Київська область – 199;
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 103;
  • Львівська область – 210;
  • Миколаївська область – 102;
  • Одеська область – 209;
  • Полтавська область – 273;
  • Рівненська область – 104;
  • Сумська область – 129;
  • Тернопільська область – 85;
  • Харківська область – 178;
  • Херсонська область – 111;
  • Хмельницька область – 169;
  • Черкаська область – 157;
  • Чернівецька область – 85;
  • Чернігівська область – 91.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 682 659 осіб хворих на коронавірус, 3 491 793 з яких вже одужали. Але, на жаль, з життя пішли 96 709 інфікованих.


Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт