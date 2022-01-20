В Україні розпочався спалах COVID-19, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я заявив, що в Україні розпочався спалах COVID-19. Віктор Ляшко пояснив, що саме про це свідчить кількість хворих на коронавірус.

Відповідну заяву міністр зробив на брифінгу 19 січня. Це трапилось після того, як в Україні виявили понад 18 тисяч хворих.

До теми COVID-19 повертається: за добу в Україні виявили понад 18 тисяч хворих

В Україні новий спалах коронавірусу

В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах,

– розповів Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров'я уточнив, що епіцентром спалаху є Західна Україна. Найскладніша епідситуація – на Прикарпатті. Окрім того, негативна динаміка вже спостерігається у:

Чернівецькій;

Львівській;

а також Тернопільській областях.

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Протягом минулої доби, 19 січня, по всій Україні зареєстрували 18 479 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє такі високі показники реєстрували у листопаді. Найбільше хворих виявили у Києві, Івано-Франківській, Львівській, Сумській та Тернопільській областях.

19 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні через зростання захворюваності на COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації.

Перед цим, 18 січня, у міністерстві охорони здоров'я повідомили, що новий штам коронавірусу Омікрону поширюється у світі. Саме тому, ймовірно, Україна вже не уникне нового спалаху.

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