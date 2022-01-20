В Україні розпочався спалах COVID-19, – Ляшко
20 січня 2022 , 09:56Читать новость на русском
Джерело:брифінг Віктора Ляшка
Міністр охорони здоров'я заявив, що в Україні розпочався спалах COVID-19. Віктор Ляшко пояснив, що саме про це свідчить кількість хворих на коронавірус.
Відповідну заяву міністр зробив на брифінгу 19 січня. Це трапилось після того, як в Україні виявили понад 18 тисяч хворих.
До теми COVID-19 повертається: за добу в Україні виявили понад 18 тисяч хворих
В Україні новий спалах коронавірусу
В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах,
– розповів Віктор Ляшко.
Міністр охорони здоров'я уточнив, що епіцентром спалаху є Західна Україна. Найскладніша епідситуація – на Прикарпатті. Окрім того, негативна динаміка вже спостерігається у:
- Чернівецькій;
- Львівській;
- а також Тернопільській областях.
Останні новини про коронавірус в Україні
- Протягом минулої доби, 19 січня, по всій Україні зареєстрували 18 479 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє такі високі показники реєстрували у листопаді. Найбільше хворих виявили у Києві, Івано-Франківській, Львівській, Сумській та Тернопільській областях.
- 19 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні через зростання захворюваності на COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації.
- Перед цим, 18 січня, у міністерстві охорони здоров'я повідомили, що новий штам коронавірусу Омікрону поширюється у світі. Саме тому, ймовірно, Україна вже не уникне нового спалаху.
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