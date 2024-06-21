Працює цілодобово і безплатно: в Україні розробили "Калькулятор фейків"

В Україні з'явився інноваційний інструмент "Калькулятор фейків". Він допоможе українцям відрізняти фейки від правдивих новин.

Інструмент для розпізнавання маніпулятивного контенту розробили Асоціація інноваційної та цифрової освіти та Детектор медіа за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України і Національного демократичного інституту (NDI).

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"Калькулятор фейків" працює цілодобово та безплатно

Розробники сподіваються, що ця ініціатива стане ефективним інструментом.

"Україна бореться як на військовому, так і на інформаційному фронті, тому вкрай важливо, щоб всі без виключення українці мали належний рівень медіаграмотності. І ми сподіваємось, що ця ініціатива буде ефективним інструментом для українців у боротьбі з фейками", – сказав тимчасовий виконувач обов'язків Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, повідомляє 24 Канал.

Вебресурс "Калькулятор фейків" працює цілодобово безплатно та без реєстрації, адже ним зможуть також користуватись українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Користування інструментом дуже просте. Платформа пропонує набір запитань, розподілених на п'ять тематичних блоків, для детального аналізу новинної статті.

Алгоритм роботи:

Крок 1. Заходимо на сайт "Калькулятора фейків" та натискаємо кнопку "Розпочати".

Крок 2. Обираємо відповіді на 5 питань (основні ознаки "фейковості" інформаційного повідомлення), які вбудовані у сайт.

Крок 3. Після відповідей, система автоматично визначить це новина правдива чи фейк.

На основі відповідей калькулятор оцінює ймовірність правдивості поданого матеріалу. Весь процес займає всього декілька хвилин.

"Ми створили цей інструмент не тільки інформативним, але і навчальним, адже він демонструє українцям, які критерії має правдива новина, а які ознаки притаманні фейковим новинам. Таким чином, користувачі через деякий проміжок часу використання цього порталу вже зможуть самостійно легко та точно відрізняти правду від фейків. Ми чекаємо, що вже найближчим часом ним скористаються понад 100 000 осіб", - пояснює виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів Марія Богуслав.

Даний інструмент розроблено у межах Всеукраїнського проєкту "Інформаційна безпека", який, крім "Калькулятора фейків", також містить в собі:

мультимедійний освітній курс підвищення кваліфікації у міжнародному форматі SCORM "Медіаграмотність", який вже є у вільному доступі для всіх українців,

вебінари з медіаграмотності для окремих цільових аудиторій (освітяни, молодь, журналісти, державні службовці, представники громадських організацій та українці, які проживають за кордоном),

тренінги для найактивніших учасників проєкту, які пройдуть у Києві, Хмельницькому, Тернополі та Луцьку впродовж літа.

Всі заходи – безплатні.

Відеоінструкція до "Калькулятора фейків": дивіться відео