В Україні розвінчали черговий фейк про мітки на Google Maps

У мережі поширюють інформацію, про те, що на картах Google нібито зʼявилися нові "мітки", за допомогою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари.

Проте ця інформація не відповідає дійсності.

До теми По всій Україні можуть спостерігатись перебої в роботі Google-сервісів: що сталося

Насправді Google обмежив можливість додавання нових міток на карти. А за цим фактом працюють українські спецслужби.

Раніше ми повідомляли, що компанія Google висловила підтримку Україні та допоомгла з роботою деяких фукнкцій.

Що Google зробив для України

Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.

Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян (йдеься про показ живого трафіку та популярних місць).

Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.

Виділили 15 мільйонів доларів на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.

Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.

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