Резніков: в Україні сильно розвинена регіональна ідентичність, але сепаратизму немає

Олексій Резніков заявив, що в Україні сильно розвинена регіональна ідентичність. Однак, за його словами, вона не несе загрози сепаратизму.

Міністр питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначив, що у нашій країні сепаратизму, як такого, немає і бути не може. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

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У нас існує контрабанда ідеології через кордон з північною державою, яку вона вкручує у голови людей, здійснює інформаційні атаки, веде пропаганду, яка захлеснула серця й уми людей – це елемент гібридної війни,

– сказав віцепрем'єр.

В Україні розвинена регіональна ідентичність

Олексій Резінков наголосив, що особливість України у тому, що в нас дуже сильно розвинена регіональна ідентичність.

Він навів приклад своєї родини, в історії якої представлені різні регіони.

Батьківська лінія – Полтава та Луганськ (у Луганську похований прадід Олексія Резнікова).

Родовід по лінії матері – Київ, Дніпро та Херсон.

Сам Олексій Резніков народився і виріс у Львові.

І ось – хто я? У мені вся карта України представлена. Тому регіональна ідентичність точно є. Її не потрібно боятися. Але це не сепаратизм,

– підсумував міністр.

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