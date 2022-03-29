В Україні сформували запаси їжі вже на декілька років, – Шмигаль

Вперше з початку війни, 29 березня, відбулося засідання Кабміну. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні є достатньо запасів їжі.

За словами Шмигаля, уряд намагається забезпечити для українців продовольство. Наразі для розрахунків використовують харчі, які отримали у 2021 році.

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"Стратегічні запаси їжі в Україні є на декілька років. Тобто це ті запаси, які ми зібрали торік після посівної. Ми основні продовольчі запаси формуємо з розрахунку на декілька місяців. Це попри основний блок зерновий. Є загальний продуктовий набір, який визначили й формуємо, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої країни", – сказав Шмигаль.

Що з посівною

Шмигаль зазначив, що посівна в Україні вже розпочалась. Держава дала аграріям кошти на закупівлю всього необхідного. Мовиться про кредити під 0%, гарантії перед банками, а також пальне, добриво, насіння.

Допомагаємо також з експортом й активно розширюватимемо це й напрям, бо країна має заробляти,

– наголосив прем'єр.

Шмигаль про запаси продовольства: дивіться відео