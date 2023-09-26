В Україні шлюби з іноземцями перевірятимуть на фіктивність: для чого це потрібно

В Україні будуть перевіряти шлюби на справжність. Це для того, аби зменшити кількість схем для отримання українського громадянства.

Наразі працівники Державної міграційної служби розробляють алгоритми перевірки шлюбів на предмет їхньої фіктивності. Це допоможе уникнути схем з отримання громадянства.

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Розробили "запобіжники" фіктивних шлюбів

Службі відомо про випадки, коли іноземці використовують фіктивні шлюби як одну зі схем для отримання громадянства. За словами очільниці ДМСУ Наталії Науменко, в Україні вже борються з цим.

"Ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця у віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують", – пояснила Науменко.

Тому ДМСУ пішло іншим шляхом. Співробітники міграційної служби врахували досвід інших країн Європи та розробили законопроєкт, який вже ухвалив парламент.

Ми зробили запобіжники для так званого "фіктивного шлюбу", і ми розробляємо зараз процедури перевірки. Яка наша філософія? Ти уклав шлюб – ти маєш на це право. Але це ще не підстава отримати дозвіл на проживання в Україні,

– наголосила чиновниця.

Водночас для того, аби іноземець міг отримати дозвіл на проживання, він має також пройти співбесіди з міграційною службою, довести, що в нього з дружиною є спільний побут, спільна історія стосунків, і він планує довго жити в шлюбі.

"Тобто треба чіткі й зрозумілі процедури, щоб не було маніпуляцій і зловживань жодною зі сторін", – зазначила очільниця ДМСУ.

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