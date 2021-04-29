В Україні схвалили закон про доступне житло

Законопроєкт №5308 схвалили на засіданні Верховної Ради 29 квітня. Найближчим часом держава зможе надати українцям 8 тисяч іпотек на купівлю житла.

Що передбачає законопроєкт

Згідно з документом, в Україні появиться нове відомство – ПрАТ "Укрфінжитло". 100% його акцій належатиме Міністерству фінансів, тобто державі.

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Метою "Укрфінжитло" є забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, сприяння та впровадження кредитів, забезпечення українців житлом, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності,

– мовиться у законопроєкті.

Документ містить такі доповнення

У Бюджет-2021 вносяться зміни – збільшення граничного розміру державного боргу на 20 мільярдів гривень.

На цю суму Мінфін випустить облігації внутрішньої державної позики. Їх придбають у державну власність випущені під час додаткової емісії акції "Укрфінжитло".

До кампанії долучать Державна іпотечна установа.

За словами народної депутатки від "Слуги народу" Юлії Гришиної, "Укрфінжитло" фактично буде посередником між банком та населенням.

"Українці зможуть брати довгострокові іпотечні кредити під фіксовану ставку 7% річних. Ще передбачається випуск держоблігацій на 20 мільярдів гривень", – пояснила чиновниця.

Зауважимо, згідно з документом, держава купить 12 тисяч квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг.

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