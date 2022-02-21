В Україні сильно впали темпи вакцинації населення

За минулу добу, 20 лютого, в Україні проти коронавірусу щепили всього 17 172 людини. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей.

Тим часом додаткову дозу отримали 78 людей, а бустерну дозу – 4 360 людей.

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Щеплення виконувались 333 мобільними бригадами з імунізації, у 1 580 пунктах щеплення та у 388 центрах вакцинації населення.

Натомість позавчора, 19 лютого, в країні провели 29 528 щеплень. А днем раніше – 67 636.

Загальна кількість вакцинованих

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в країні щепили 15 680 363 людини. 15 680 361 з них отримали першу дозу, 15 121 999 – дві дози, 26 510 – додаткову дозу, а 668 508 – бустерну.

Загалом в країні провели 31 497 378 COVID-щеплень.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 994 966,

Coronavac – 4 997 206,

AstraZeneca – 1 639 398,

Moderna – 1 540 926,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ще одне дослідження підтвердило , що вакцинація проти COVID-19 може захистити від нових варіантів коронавірусу краще, ніж природна інфекція.

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу