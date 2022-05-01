В Україні – сонце, дощ і до +22 градусів: прогноз погоди на 2 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 2 травня, буде дощовою та сонячною. Опади передбачають в західних і північних областях, водночас у східних та південних– сухо.
Найбільшого тепла варто очікувати на Закарпатті, найменшого – на Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині та Луганщині. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.
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Погода в регіонах України
На Заході прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +16...+22 градуси. У східних областях – дещо прохолодніше +15...+18 градусів, там буде сонячно.
На Півночі синоптики інформують про опади. Температура становитиме +15…+17 градусів. У південних регіонах – сухо, слід очікувати потепління до +16...+19 градусів.
В українській столиці у понеділок, 2 травня, передбачають сонячну погоду та до +16…+18 градусів.
Прогноз погоди від Діденко
Наталка Діденко повідомила, що вночі +5...+9, у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях буде холодніше +2...+5 градусів, а місцями на ґрунті заморозки 0...-3 градуси.
2 травня у першій половині дня активізація магнітного поля Землі, слабкі магнітні бурі,
– додала синоптикиня.
Погода у містах України
Ужгород – +20...+22
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +16...+18
Житомир – +16...+18
Вінниця – +17...+19
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +15...+17
Харків – +16...+18
Київ – +16...+18