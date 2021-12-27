В Україні стартував продаж ялинок: як вирощують та скільки коштує святкове дерево

В Україні стартував продаж ялинок. На реальзацію новорічні красуні виставили і Держлісгоспи.

Там пояснили, що процес вирощування дерева тривалий, метрова ялинка росте впродовж п'яти років. А починається все з насіння.

До теми Який вигляд мають головні ялинки міст України: яскрава фотопідбірка

Як вирощують ялинка на продаж

За словами лісничого Соснівського лісництва Володимира Яніцького, насіння беруть у ростучих дерев, тобто у віці понад 81 рік. Шишки збирають після валки дерев.

Добу шишку сушать у спеціальних сушарках. Після цього вона розкривається і з неї дістають насіння. Як підкреслила лісокультурниця Тетяна Рицька, з неї дістають насіння, а саму шишку переробляють.



Шишки кладуть у спеціальні сушарки / Скриншот з відео 24 каналу

Насіння сушать, складають у бутлі і поміщають у холодильник. Там воно зберігається до весни. Потім зерна висіваються у розсадники та в теплиці. Крім теплиць, сіянці хвойних ростуть у коробах – тобто просто неба.

Дворічні сіянці навесні висаджують на спеціально відведені площі. У розсаднику, куди потрапили журналісти 24 каналу, росте близько тисячі дерев різного розміру. Рубають будь-яку ялинку, за вподобаннями клієнта.



Розсадник ялинок на Рівненщині / Скриншот з відео 24 каналу

Спеціальне маркування ялинок

Новорічні ялинки, заготовлені у Держлісгоспах, маркуються спеціальною стрічкою. Вона містить індивідуальний номер та відповідний штрих-код. Лісничий Щекічинського лісництва Микола Букар пояснив, що у бирці зашифровані:

дані лісгоспу;

висота дерева;

ціна реалізації.

Українці вже активно розпочали скуповувати святкові дерева. Однак справжній ажіотаж традиційно очікують саме у передноворічний тиждень.



Новорічні ялинки маркують спеціальною стрічкою / Скриншот з відео 24 каналу

Ціни на ялинки у 2021 році

Лісники продають ялинки на спеціальних ярмарках біля трас та лісгоспів. Ціна за метрове дерево становить 60 гривень і за 3 метри – 185. За словами головного лісничого Соснівського лісгоспу Олега Банацького, середня ціна становить 90 гривень.

Хвойні насадження також посилено охороняють від браконьєрів. За цим слідкують рейдові групи. Штраф за незаконну рубку становить до 2 500 тисяч гривень

Окрім зрубаних, лісники продають святкові дерева у горщиках, їх навесні можна буде висадити у ґрунт.