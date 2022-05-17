В Україні створили благодійний фонд для відновлення хокейної мрії українських дітей

Федерація хокею України запустила благодійний фонд "Українська хокейна мрія" для повоєнного відновлення дитячої хокейної екосистеми в Україні.

Фонд ставить ціль зберегти український хокей після війни

Фонд очолює президент Федерації Георгій Зубко, повідомляє 24 канал. Почесна рада Фонду буде складатись зі світових лідерів хокейної спільноти та суміжних галузей.

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Фонд ставить перед собою довгострокові цілі поетапного розвитку хокейної екосистеми для дітей України у наступних напрямках:

збереження українського хокею під час війни;

відбудова зруйнованих льодових арен;

налагодження роботи хокейних шкіл;

запуск роботи освітніх програм;

організація дитячих та юнацьких змагань;

популяризація хокею серед дітей.

Перша ціль фонду – 10 мільйонів доларів на відбудову дитячих хокейних центрів в Україні, в основі яких будуть льодові арени.



Пошкоджена арена в Україні внаслідок ворожого обстрілу / Фото надане 24 каналу

Місія фонду – створити умови в Україні, аби вибір віддати дитину грати в хокей – приносив можливості та різноманітний досвід у житті маленьких спортсменів, що робитиме їх переможцями у хокеї та у житті.



Росіяни пошкодили льодову арену в Україні / Фото надане 24 каналу

Контакти фонду:

Сайт: https://saveukrainianhockeydream.org/

Інстаграм: ua_hockeydream

Пошта: info@saveukrainianhockeydream.org

. Якщо ви маєте бажання та можливість допомогти благодійному фонду зібрати необхідну суму, публікуємо реквізитиIBANUA023052990000026002016227618 USDUA213052990000026002036222080 UANUA323052990000026008036221193 EURВ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"