В Україні створили бот для допомоги дітям під час війни
Джерело:Офіс Президента
Офіс Президента разом з ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики створили спеціальний бот "Дитина не сама", який допоможе дітям у складних ситуаціях під час війни.
Посилання на чатбот – Дитина не сама (t.me/dytyna_ne_sama_bot). Туди варто звертатися у будь-якому випадку, який стосується дітей. Якщо побачили самотню дитину, якщо загубилася дитина, якщо готові прихистити дитину тощо.
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Війна, яку розпочала Росія, забирає сотні життів мирних людей в Україні. Діти залишаються без батьків і не знають, що їм робити далі. Діти губляться під час евакуації. Батьки гинуть, захищаючи нашу країну. Офіс Президента України спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством соціальної політики створили бот для допомоги дітям у складних ситуаціях у воєнний час, – йдеться у дописі.
У яких випадках звертатися до бота
- Якщо бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї.
- Якщо ваша дитина загубилася.
- Якщо побачили самотню дитину.
- Якщо вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей.
- Якщо ви маєте інші питання стосовно дітей, є можливість звернутись на гарячу лінію.
Спільне завдання усіх дорослих в цей час – допомогти дітям!
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