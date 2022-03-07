В Україні створили бот для допомоги дітям під час війни

Офіс Президента разом з ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики створили спеціальний бот "Дитина не сама", який допоможе дітям у складних ситуаціях під час війни.

Посилання на чатбот – Дитина не сама (t.me/dytyna_ne_sama_bot). Туди варто звертатися у будь-якому випадку, який стосується дітей. Якщо побачили самотню дитину, якщо загубилася дитина, якщо готові прихистити дитину тощо.

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Війна, яку розпочала Росія, забирає сотні життів мирних людей в Україні. Діти залишаються без батьків і не знають, що їм робити далі. Діти губляться під час евакуації. Батьки гинуть, захищаючи нашу країну. Офіс Президента України спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством соціальної політики створили бот для допомоги дітям у складних ситуаціях у воєнний час, – йдеться у дописі.

У яких випадках звертатися до бота

Якщо бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї.

Якщо ваша дитина загубилася.

Якщо побачили самотню дитину.

Якщо вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей.

Якщо ви маєте інші питання стосовно дітей, є можливість звернутись на гарячу лінію.

Спільне завдання усіх дорослих в цей час – допомогти дітям!

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