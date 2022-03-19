В Україні створили координаційний штаб для питань, пов'язаних із гуманітарною допомогою

В Україні з'явився координаціний штаб, який регулює усі питання, пов'язані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну.

Про це у ніч проти 19 березня повідомив президент Володимир Зеленський. Він записав нове звернення для українців після 23 днів війни, пише 24 канал.

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Зеленський про допомогу для українців

Глава держави розповів й про нараду з українськими послами під головуванням очільника ОП Андрія Єрмака. Там обговорювали активізацію постачання гуманітарних вантажів в Україну. "Насамперед – для допомоги внутрішнім переселенцям", – пояснив Зеленський.

Крім цього, президент доручив урядовцям спільно з Червоним Хрестом забезпечити допомогу тим громадянам, які після 24 лютого опинилися за кордоном й потребують уваги нашої держави.

Звернення Зеленського за 18 березня: дивіться відео