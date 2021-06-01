В Україні створили новий боєприпас підвищеної дальності для "Градів"

В Україні створили новий боєприпас для реактивної системи залпового вогню "Град". У Міноборони прозвітували про успішні випробування українських реактивних снарядів.
У відомстві наголосили, що новий вітчизняний боєприпас підвищеної дальності вдалося створити завдяки кооперації низки підприємств.
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Що відомо про новий снаряд
Новий 122 міліметровий реактивний снаряд "Тайфун-1" створили спеціально до РСЗВ "Град". Днями реактивні снаряди вдалося випробувати на полігоні.
Так, участь у розробці снаряду взяли такі підприємства:
- ДП "Південне",
- Павлоградський механічний завод,
- ДП "Південний машинобудівний завод",
- ДП "Павлоградський хімічний завод",
- ДП "Фотоприлад",
- ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів".
У Міноборони зазначили, що "Тайфун-1" має максимальну дальність польоту аж до 40 кілометрів, а його осколково-фугасна бойова частина складає 18,4 кілограма.
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