В Україні з'явився перший батальйон тюркських народів "Туран": обіцяють "кошмарити" режим Путіна

В Україні створили перший батальйон тюркських народів. Бійці "Туран" наголошують, що будуть знищуватити режим Путіна та Кадирова.

Батальйон "Туран" очолив громадянин Киргизстану Алмаз Кудабек уулу. Перше звернення бійців оприлюднили в соцмережах, пише 24 канал.

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Бійці "Туран" хочуть знищити режими Путіна та Кадирова

Бійці новосформованого батальйону тюркських народів підкреслили, що планують знищувати режим російського диктатора та його прихвосня – очільника Чечні.

Під виглядом спецоперації Путін влаштовує геноцид тюркомовного народу. Прикриваючись ісламом, Рамзан Кадиров оголошує джихад. Іслам для нас – це святе, і не треба грати святим. Ми знищуватимемо шайтанський режим Кадирова та імперський режим Путіна, ми боротимемося. Будемо кошмарити вас зсередини та зовні,

– наголосив командир батальйону "Туран".

Звернення бійців батальйону тюркських народів "Туран": дивіться відео

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Пліч-о-пліч з українцями проти російського агресора борються іноземні добровольці. На початку повномасштабної війни Володимир Зеленський ініціював створення Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Записатися до нього може кожен охочий. Для цього треба звернутися до посольства України у вашій державі.