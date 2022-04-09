В Україні створять Нацраду з відновлення країни: чим вона буде займатись

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні планується створення Національної ради з відновлення країни.

Проєкт указу передадуть на розгляд Володимиру Зеленському.

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За словами Шмигаля, Нацрада з відновлення країни буде займатись розробкою плану післявоєнного відновлення та розвитку України.

Модернізація і перезапуск економіки

План буде передбачати не лише конкретні кроки з відновлення, розбудови інфраструктури та житла, а й структурну модернізацію і перезапуск економіки на основі європейських стандартів та правил,

– додав прем’єр-міністр.

За його словами, українська соціальна політика повинна відповідати найкращим світовим стандартам, а економіка України має бути новітньою та конкурентоздатною.

Українці мають повертатись з-за кордону додому, тому що тут кращі умови для життя,

– сказав Шмигаль, розповідаючи про основні цілі України після завершення війни.

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