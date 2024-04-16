"Росіяни не дадуть другого шансу": у складі ЗСУ сформують нову окрему штурмову частину

Військове командування ЗСУ вирішило створити нову окрему штурмову частину. Її планують сформувати зі штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади.

Йдеться про "Добровольчий український корпус". Про це 16 квітня повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

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Не дадуть другого шансу

Як розповіли у Сухопутних військах Збройних Сил України, станом на зараз ведеться постійна робота, спрямована на вдосконалення чинної організаційної структури. Таку роботу проводять і у бригадах українських військ.

Причина таких змін полягає у тому, що наразі необхідно підвищити стійкість оборони, оскільки росіяни не дадуть "другого шансу" і наслідки втрачених територій одним підрозділом призводять до втрачених людських життів.

У нашого ворога більше ресурсів і він не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм воїнів та боєздатність підрозділів. Враховуючи викладене, прийнято рішення про виділення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину,

– йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України. Водночас кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ.

"Надалі наголошуємо, що в умовах воєнного стану органи військового управління залишають за собою право утриматись від будь-яких коментарів щодо рішень, направлених на підвищення боєздатності військ та більш ефективного ведення бойових дій", – додали у Сухопутних військах.

Окупанти на фронті активізувалися

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр імені кошового отамана Сірка Юрій Федоренко розповів, що ЗСУ, попри брак боєприпасів, утримують позиції у районі Часового Яру на Донеччині.

За словами комбата, Часів Яр – це панівна висота, тож якщо росіяни нею заволодіють, то зможуть взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку та окремими засобами Краматорськ.

Однак це лише плани ворога, бо Сили оборони України ефективно знищують ворога. Федоренко пояснив, що зазвичай противник втрачає 50-70% техніки, яка бере участь у штурмах.