У Кремлі відреагували на створення української "Гвардії наступу"

Міністерство внутрішніх справ формує "Гвардію наступу", яка звільнятиме окуповані території. У Росії заявили, що це не "загрожує" Криму.

На створення "Гвардії наступу" відреагував речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков.

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"Донбас поки що захищений не до кінця, і тому "спеціальна військова операція" триває. Власне, ми маємо захистити людей, які там живуть. Поки що цієї мети не досягнуто повністю. Це ще належить зробити. Крим – це, як і Донбас, регіон Росії. Безпека Криму забезпечена надійно", – сказав Пєсков.

Що робитиме "Гвардія наступу"

Про створення формування повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, до "Гвардії наступу" увійдуть військовослужбовці та поліцейські, які героїчно зарекомендували себе на фронті. Вони не виконуватимуть жодних тилових завдань.

Ухвалили рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, – сказав Клименко.

Що ще відомо про нове формування: коротко