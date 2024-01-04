Зброя потрібна терміново: чому вкрай важливо завадити ворогу до весни

За останні кілька місяців війна в Україні змінилася. Тепер це війна всього НАТО. Зараз, терміновому порядку, НАТО має передати якнайбільше зброї та боєприпасів Україні. Більше про це – в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Захід нарешті прокинувся

Президент США Джо Байден заявив, що американські війська воюватимуть з російськими, якщо Владімір Путін вирішить напасти на будь-яку з країн НАТО. Нарешті ці слова прозвучали, адже раніше їх намагалися уникати.

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Усі думали, якось обійдеться. Мовляв, українці дуже винахідливі та вкрай везучі – нам не те, що воювати з Росією не доведеться, але навіть говорити про це в голос. Але, на жаль, ці очікування виявилися аж надто завищеними. Варто було лише одній з 6 великих наступальних операцій України не принести очікуваного успіху, як у Білому домі прийшли у тонус.

Американський президент заявив: "Якщо Путін захопить Україну, він на цьому не зупиниться. Тут важливо бачити саме цю довгострокову перспективу. Путін збирається продовжувати, він дав це зрозуміти. Якщо він атакує союзника по НАТО, ми, як член Альянсу, який зобов'язався захищати кожен дюйм території НАТО, матимемо те, чого не прагнемо і чого немає сьогодні: американські війська – ще раз – американські війська будуть воювати проти російських військ".

Це сказала найбільш проінформована людина на планеті – президент США. Постає питання – як же так, лише кілька місяців тому швидка перемога України здавалася безальтернативною, а тепер Байден говорить про можливу поразку України і війну США з Росією. Як же так вийшло? Щоб у цьому розібратися, нам потрібно відмотати пів року назад.

Початок червня 2023 року. Позаду в України – 4 феноменальні та тріумфальні наступальні операції:

вигнання росіян з-під Києва, Чернігова та Сум;

втеча окупантів зі стратегічно важливого острова Зміїний;

далі їхнє знамените "перегрупування" у Харківській та Луганській областях на 100 кілометрів у тил;

"жест доброї волі" росіян із Херсона – єдиного обласного центру, який їм удалося захопити під час повномасштабного вторгнення.

Попереду була ще одна успішна операція – вигнання Чорноморського флоту з північно-західної частини Чорного моря, але про це на той момент поки що ніхто не знав.

На тлі перших чотирьох блискучих перемог над колись другою армією світу Збройні Сили України здавалися якимись посланими з небес інопланетянами чи архангелами, здатними взагалі на все, навіть якщо зі зброї є лише автомати "Калашникова" та каміння.

Саме тому Захід на довгий час втратив пильність. Мовляв, навіщо давати багато зброї, якщо українці і так чудово справляються. Купімо на ці гроші шампанського і піднімімо келихи за минулі та майбутні успіхи українців.

З такою загальною оцінкою Збройних Сил України важко не погодиться – вони справді неодноразово творили щось схоже на чудеса. Але на голому ентузіазмі можна виїхати раз, можна виїхати два, можна, як виявилося, виїхати навіть цілих 5 разів. Але на шостий раз з'ясувалося, що до кремлівських маніяків, на відміну на той момент від Заходу, почало щось доходити. Вони почали змінювати стратегію. Росіяни буквально завалили ділянки фронту мінами і загнали на поле бою ще більше окупантів.

Тепер, коли ЗСУ уперлися в безпрецедентну, небачену досі гору мін та зомбі, на Заході прокинулися: "Як так? Раніше все йшло як по маслу. Що трапилось?".

Помічники терористів

Нинішні керівники більшості західних країн, розуміючи всю відповідальність за те, що відбувається, прямо кажуть – не вийшло, допомоги має бути більше і треба затягнути пояси.

"Ця війна, мабуть, не закінчиться найближчим часом. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну у її оборонній боротьбі. Німеччина має бути навіть готова до того, що доведеться робити ще більше, коли інші ослабнуть", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Але є і ті, що говорять абсолютно протилежне. Мовляв, один із шести наступів в України вийшов не таким, як хотілося, отже треба перестати допомагати Україні. Ці персонажі поділяються на 3 категорії:

ті, хто безпосередньо отримує гроші від Путіна і часто навіть не приховує;

ті, хто не факт, що отримує гроші, але однозначно займається популізмом, щоб пропонувати легкі рішення, набрати політичні бали та прийти до влади;

західні "лідери думок", які зажерлися грошима.

Усі вони – свідомо чи ні – є помічниками терористів, бо допомагають Росії у цій війні. Інформаційна підтримка в цьому плані навіть важливіша за фінансову. Адже в демократичних країнах рішення влади залежать від думки більшості населення.

Саме тому робота з цим самим населенням і зараз є основною картою, яку намагаються розігрувати кремлівські маніяки.

Ну а тепер головне: що буде далі? Що буде, якщо брехуни переможуть? Якщо вони зуміють переконати Захід у тому, що простіше не витрачати на захист Європи від агресора зайві 10 євро на місяць на душу населення, а просто домовитись із терористами та здати їм частину України?

Який план плекає Путін

Щоб отримати відповідь на ці питання, необхідно подивитися, що зараз відбувається з Путіним, який повірив казкам своїх слуг про те, що Україна під час контрнаступу втратила чи не весь свій військовий потенціал.

Старий маніяк упіймав екстаз і тепер планує нові звершення. Він думає, що провівши навесні шапіто, яке вони називають виборами, і нібито перемігши, назавжди позбавиться статусу "двічі опущеного" і знову засяє на всю "Рассію-матушку".

Гляньмо правді у вічі: пропаганда та інтелектуальні здібності більшості росіян влаштовані так, що влада Путіна після весняного цирку дійсно зможе зміцнитися. Тоді дід оголосить у Росії тотальну мобілізацію. Мовляв, ми ж воюємо з усім НАТО, і ось тепер настав час воювати по-справжньому.

До того часу Путіну треба показати хоч якийсь результат. Саме тому російські війська з наполегливістю зомбі продовжують штурмувати Авдіївку. Вони вже встигли покласти там приблизно стільки своїх солдатів, скільки людей мешкало у цьому містечку у найкращі роки.

Підозрюю, що Путін таки покладе на 30-тисячне місто ще тисяч 100 своїх громадян і зможе його захопити. Пропагандисти подадуть це своїм масам не як найбільшу демографічну катастрофу для Росії, а як

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Далі, для перемоги над Україною, Путін закидає її своїми мобілізованими вже не лише з сіл, а й великих міст. Країна, яка в 3 з половиною рази менша за Росію по населенню, і в якій кожне людське життя цінується в тисячі разів більше, ніж у Росії, суто математично не зможе вести таку війну роками. А якщо військова допомога Заходу скоротиться – то навіть місяцями.

Окупантів потрібно дотиснути до весняного шапіто у Росії

Саме тому США та союзники мають якнайшвидше надати Україні касетні снаряди та тактичні ракети. Завдяки цій зброї втрати збройних сил Росії ще до виборів можна буде довести до таких значень, що жодну Авдіївку ніхто взяти не зможе. Тоді б уже самій Росії довелося ставати в глуху оборону.

У такому разі на весняному цирку Путін матиме вигляд вже не двічі, а тричі "опущеного пахана". Адже він так натхненно цілих 9 місяців кричав, що в України нічого не вийде, а Росія воюватиме до самого кінця, а тут ніякого кінця й близько не видно, а у росіян є лише два головні питання – коли закінчаться війна і мобілізація?

Тоді оголошувати нову хвилю мобілізації для війни з усім НАТО буде якось незручно. Касетні снаряди, що виконають свою роботу в тандемі зі винищувачами-бомбардувальниками F-16, допоможуть утримувати планку російських втрат на правильному рівні. Якщо зараз за добу Росія втрачає в середньому тисячу бійців, то з добре налагодженими постачаннями цей показник може зрости у півтора-два рази.

Але тут виникає інша проблема – касетні та взагалі артилерійські снаряди на Заході є у великому дефіциті. Тому довго вести таку війну також не вдасться. У зв'язку з цим оптимальним рішенням буде передати Україні стільки тактичних ракет, скільки потрібно для того, щоб повністю позбавити логістики російські війська і відкрити можливість для нового наступу ЗСУ в 2024 році.

Сценарій розвитку подій, якщо Захід не активізує постачання

Тепер я розповім, що буде, якщо всього цього не станеться, а допомога Україні скорочуватиметься. Позбавлена вогневої могутності Україна буде змушена протистояти ще більшій кількості росіян на полі бою. Як сказав президент Володимир Зеленський, воювати доведеться так, як у перші місяці війни.

Роками так воювати неможливо, тож доведеться відступати все далі і далі. Зрештою, Україна буде змушена підписати з російськими маніяками щось на кшталт "мирного плану". Захопивши нові території, окупанти доведуть свої маси до повного псевдопатріотичного екстазу, підтримка будь-яких дій Путіна зросте до 80% і більше. Після зникнення чи утихання фронту в Україні у Росії звільниться близько півмільйона солдатів.

Як ви думаєте, куди вони вирушать? Причому відразу ж, щоб не дай Боже не втратити пропагандистського запалу.

Правильно, в Латвію, Естонію, Литву та Польщу. Як ви вважаєте, чи зможуть ці країни, які віддали Україні вже, здається, практично всю свою зброю, протриматися довго? Особливо, якщо до півмільйона російських зомбі з бойовим досвідом приєднається ще мільйончик-другий без досвіду, зате з нацистським запалом?

Важливо Основний виклик 2024 року

У разі навіть просто заморожування фронту в Україні і особливо у разі, не дай Боже, поразки України – російські солдати стоятимуть біля воріт Берліна та Парижа вже за кілька місяців. От тільки я не пригадую, щоб у Берліні та Парижі будувалися укріпрайони для оборони від варварів зі Сходу.

Те саме стосується Риму та Мадриду. Абсолютно вся Європа ризикує бути захоплена шаленими зомбі, якщо вчасно не прокинеться. Особливо, якщо до того часу до влади у США прийде Дональд Трамп і зруйнує систему НАТО, як і планує.

Європі загрожує ще гірше, аніж було в Бучі та Маріуполі

Найстрашнішим для європейців у такому разі стала б навіть не втрата своєї державності, а те, що росіяни з ними робитимуть, захоплюючи їхні землі. Той жах, який стався у Бучі, Ізюмі та Маріуполі, може повторитися в Європі у значно більших масштабах і навіть у страшніших формах. Чому? Та тому, що до західних європейців ненависті та заздрості у росіян навіть більше, ніж до українців.

Якщо тут вони ґвалтують, відрізають людям голови і крадуть все аж до унітазів, то те, що вони творитимуть на Заході, мені навіть важко уявити. Цю думку потрібно доносити на всіх майданчиках для всіх категорій людей на Заході.

Лише Збройні Сили України є гарантом безпеки та спокою усієї Європи. Саме ЗСУ, саме зараз, саме під Авдіївкою, Бахмутом, Роботиним, Куп'янськом та Лиманом вирішують долю всієї Європи і всього цивілізованого світу.

Ми розібрали лише перспективу кількох місяців, а що буде у перспективі кількох років? Чи активізуються друзі Росії – диктаторські режими Китаю, Ірану та КНДР? Хіба вони проґавлять можливість показати всьому світу, а особливо нелюбимим сусідам, що демократія – це нібито "шлях у нікуди"?

Чи нападе Китай на Тайвань та Індію, Північна Корея – на Південну, а Іран – на багатостраждальний Ізраїль? Чи захлинеться вся планета в крові та тотальній бійні? Зрозуміло, що так.

Саме тому прямо зараз усі мають прислухатися до справжніх світових лідерів – таких, як Джо Байдена, Олафа Шольца, Єнса Столтенберга, Ріші Сунака та багатьох інших, хто не боїться сказати своїм виборцям, що вони зобов'язані затягнути пояси, якщо взагалі хочуть жити. І вже тим більше, якщо хочуть жити у мирі та достатку, а не в злиднях, приниженнях та середньовічному безправ'ї.

Такі як Віктор Орбан, Ілон Маск, Дональд Трамп та їхні прихильники вже сьогодні мають бути виведені на чисту воду. Усі їхні мотиви мають бути об'єктом пильної уваги правоохоронців, а маячня, яку вони несуть, має блокуватися у всіх соцмережах.

Закликаю вас взяти максимально активну участь у нашій спільній перемозі в інформаційній війні.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: