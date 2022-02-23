В Україні триває потепління: прогноз погоди на 24 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 24 лютого, буде теплішою, ніж днями раніше. Суттєвих опадів не прогнозують, лише в деяких регіонах можливий мокрий сніг.
Температура повітря сягатиме +3...+8 градусів. Тепліше буде на Півдні, а холодніше – на Сході.
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Погода у регіонах
У західних областях вдень обіцяють +4...+8, вночі морози до -2 можливі на Закарпатті та Буковині. У Центрі та На Півночі стовпчики термометрів сягатимуть +5...+7, а вночі опускатимуться до нуля та невеличких морозів.
У південних регіонах, наприклад, на Миколаївщині та Херсонщині обіцяють +8...+10 градусів. Натомість у східних, зокрема на Донеччині, – +3...+5. У Києві – +5...+7.
Буде сухо
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 24 лютого західна хмарність розчиниться у чистішому небі. Вдень 24 лютого істотних опадів не буде. Однак вночі та вранці можуть бути невеликі опади на Запоріжжі, в Криму та в південних районах Донеччини.
На Сході прогнозують також мокрий сніг.Зверніть увагу! За прогнозом Діденко, до кінця тижня температура повітря в Україні суттєво не змінюватиметься. Серйозних опадів теж не буде.
Погода у містах України 24 лютого
Ужгород – +6...+8
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +5...+7
Вінниця – +4...+6
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +5...+7
Суми – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +4...+6
Харків – +4...+6
Київ – +5...+7
Погода 24 лютого / Карта Укргідрометцентру