В Україні триває потепління: прогноз погоди на 24 лютого

Погода в Україні у четвер, 24 лютого, буде теплішою, ніж днями раніше. Суттєвих опадів не прогнозують, лише в деяких регіонах можливий мокрий сніг.

Температура повітря сягатиме +3...+8 градусів. Тепліше буде на Півдні, а холодніше – на Сході.

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Погода у регіонах

У західних областях вдень обіцяють +4...+8, вночі морози до -2 можливі на Закарпатті та Буковині. У Центрі та На Півночі стовпчики термометрів сягатимуть +5...+7, а вночі опускатимуться до нуля та невеличких морозів.

У південних регіонах, наприклад, на Миколаївщині та Херсонщині обіцяють +8...+10 градусів. Натомість у східних, зокрема на Донеччині, – +3...+5. У Києві – +5...+7.

Буде сухо

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 24 лютого західна хмарність розчиниться у чистішому небі. Вдень 24 лютого істотних опадів не буде. Однак вночі та вранці можуть бути невеликі опади на Запоріжжі, в Криму та в південних районах Донеччини.

На Сході прогнозують також мокрий сніг.

Погода у містах України 24 лютого

За прогнозом Діденко, до кінця тижня температура повітря в Україні суттєво не змінюватиметься. Серйозних опадів теж не буде.

Ужгород – +6...+8

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +5...+7

Вінниця – +4...+6

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Київ – +5...+7



Погода 24 лютого / Карта Укргідрометцентру