Україні цілком по силам повернути собі Крим
20 червня 2022 , 17:36Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олександра Лієва
Вперше, з 2014 року, розмова про деокупацію Криму стала абсолютно реалістичною.
Бліцкриг здорової людини
Операція по звільненню Крима може бути досить швидкою, десь 7 – 9 діб та ще два місяці на "санітарну" зачистку від "туристів".
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Хірургічно-точна зброя, освоєна ЗСУ, дозволяє працювати без жертв серед населення.
Відродження Криму
Спільним розвитком Українського Криму займеться одразу кілька країн (кримчани, вивчайте англійську).
Крим стане економічно успішним регіоном ЄС.
У 2014 році все почалося з Криму, тут і буде поставлено крапку в нашій національно-визвольній війні. Вже скоро.
Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: