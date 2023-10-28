Ув'язнених почали залучати до роботи на шахтах: Малюська розповів про переваги

Українські ув'язнені почали працювати у шахтах. Вони отримують навички для майбутнього працевлаштування.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, енергетична безпека – в надійних руках.

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Ув'язнені працюють в шахтах

Малюська повідомив, що українські ув'язнені почали працювати шахтарями. За його словами, є безліч переваг:

заповнюється дефіцит робочої сили;

в'язні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому;

в'язні отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд.

Їм, звісно, на особисті потреби теж залишається частина. Добуте вугілля – гарантія нашої енергетичної безпеки. 10 осіб добувають 25 тонн за зміну. Ну і звісно – жодних проблем із бронюванням! "Вона працює" вже неактуально – "ВОНИ працюють"!

– заявив міністр.

Він додав, що Міністерство юстиції готове до пропозицій від інших роботодавців.

"Якщо є ідеї – пишіть у коментарях. P.S. Кол-центри не пропонувати", – підсумував Малюська.

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Зеленський підписав закон про пробаційний нагляд

Президент Володимир Зеленський підписав закон про пробаційний нагляд для засуджених. Новий вид покарання, який з'явився в Україні, означає, що засудженого можуть не ізолювати від суспільства у класичній в'язниці, а помістити у виправний центр.

Тобто людина там ночуватиме, а вдень зможе виходити та працювати на якомусь виробництві. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це виховна робота з постійним контролем, іноді з електронним моніторингом пересування – браслетом.

Відповідно до закону, заміна арешту на пробаційний нагляд не працює для військовослужбовців, які вчинили кримінальні порушення, а також для людей, які скоїли тяжкі злочини. Пробаційний нагляд може бути призначений судом терміном від 1 до 5 років та від 1 до 2 років для неповнолітніх.