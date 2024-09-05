Україні вдалося зупинити просування Росії на Покровському напрямку, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Покровському напрямку вдалося зупинити просування російських загарбників.

Так, за його словами, за останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Таким чином Сили оборони позбавили ворога можливості підкріплювати свої сили.

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Сили оборони зупинили просування росіян

Олександр Сирський в інтерв'ю для CNN розповів, що Збройні сили України зупинили просування російської армії біля Покровська. Там Україна тривалий час зазнавала значного терору від росіян.

За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Втім, Головнокомандувач ЗСУ сказав, що українським військам вдалося зупинити просування Росії.

За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює,

– запевнив він.

Він також зазначив, що наші захисники змогли позбавити окупантів здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків. "Це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися", – додав Сирський.

До слова, за останню добу на Покровському напрямку – воїни відбили 52 штурми й атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.