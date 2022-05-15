В Україні відбулася 20 "серія" Чорнобаївки, – Арестович
15 травня 2022 , 13:29Читать новость на русском
Джерело:Олексій Арестович
Улюблений "серіал" про Чорнобаївку продовжується! Збройні Сили України вже в 20 раз успішно вдарили окупантів у цьому місці.
Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Українські військові потрапили точно в "десяточку".
Люди чують вибухи
Збройні Сили України вдарили по позиціях окупантів у Чорнобаївці ще о 12:00. Станом на 13:00 там досі детонують боєприпаси, як зазначає Олексій Арестович.
20-та Чорнобаївка. Удар був о 12:00. Детонація досі триває, – лаконічно написав Олексій Арестович.