В Україні відкрили кіберфронт: як долучитися

Верховна Рада України закликала допомогти українським кіберам зламувати ресурси російських окупантів.

В телеграм-каналі ВР України зазначено, що за минулі дні кібервійська отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ.

Читайте також Українські кібервійська зламали Кремль і витягнули базу контактів російських посадовців

Завдяки кібервійськам чимало окупантів було знищено, а від сьогодні у чат-боті stop_russian_war_bot доступна нова функція – боротьба на кіберфронті.

Як долучитися до кіберфронту

Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту.

Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.

Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом!

Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту "Кіберфронт".

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.