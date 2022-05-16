В Україні відновили роботу камер на дорогах, однак штрафи можуть приходить із запізненням

В Україні від сьогодні повернули фіксацію порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Однак, штрафи можуть приходити не відразу.

Камери запрацювали у 10 областях

Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає 24 канал.

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Наразі фіксують правопорушення в автоматичному режимі 128 камер в 10 областях України та 20 містах – здебільшого в західних та центральні областях країни.

Ми не запускали камери спостереження в областях, де на разі тривають активні бойові дії, і в певних місцях, де із технічних та стратегічних причини це не доцільно. Де це доцільно, камери від сьогодні почали фіксувати порушення в автоматичному режимі,

– повідомив Білошицький.

Він також пояснив, що з початком війни деякі водії почали нехтувати правилами дорожнього руху, і йдеться не тільки про дотримання швидкісного режиму.

Нові штрафи будуть приходити із запізненням

З 24 лютого до 15 травня включно штрафи не нараховувались і постанови за цей час не виписувались. Це підтвердив і Білошицький.

Що стосується нових штрафів, то вони приходитимуть не відразу, іноді з технічних причин постанова може йти до двох місяців.

Нагадаємо, що з початком російського вторгнення в Україні відключили роботу онлайн-камер, зокрема й на дорогах. Також відключено сервіс "затори" у гугл-картах.

Київ та Харків поступово відновлюють життя у місті

Військова адміністрація Києва прийняла рішення в половину зменшити кількість блокпостів в області. Все задля пропускної здатності доріг Київської області.

Від сьогодні, 16 травня, у Харкові вперше з початку російського вторгнення почав курсувати наземний громадський транспорт. У місті мали запустити 4 трамвайних та 8 тролейбусних маршрутів. Також почнуть курсувати автобуси.

Сполучення відновили тільки за тими маршрутами, де це можливо, адже російські окупанти пошкодили лінії електропередач і 35 трамваїв.