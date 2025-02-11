Карлсон бреше, що Україна перепродає зброю мексиканським картелям: у ЦПД вкотре спростували фейк

Скандальний журналіст Такер Карлсон, який відзначився низкою обурливих заяв у бік України, заявив, про те, що наша держава перепродає зброю, яку надають їй США, мексиканським наркокартелям.

На подібні висловлювання відреагували у Центрі протидії дезінформації РНБО та його керівник Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Там акцентували, що жодних доказів з цього приводу пропагандист не навів.

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Чому заяви Карлсона – не відповідають дійсності

У ЦПД нагадали, що Такер Карлсон поширює старий фейк, який росіяни поширювали ще в 2022 році, про який Центр повідомляв в аналітичному звіті "Чорний ринок зброї".

Ще 1 серпня 2022 року російські медіа та Telegram-канали, посилаючись на мексиканський телеканал Milenio Televisión, поширили фейк про нібито продаж української зброї наркокартелю Golfo. У сюжеті згадували гранатомети М136, автомати АК-47 та ПТРК Javelin.

Згідно з оприлюдненою інформацією, тоді ведуча помилково назвала М136 АТ4 "Джавеліном", хоча це інша зброя, яка випускається з 1980-х, а загальна кількість вироблених одиниць складає понад 600 тисяч. Вартість такого гранатомета становить 1,5 - 2 тисячі доларів.

Зазначається, що придбаний він був на чорному ринку Північної Америки, а не поставлений з Європи чи України. Наголошують, що увесь процес постачання та використання озброєння суворо контролюється міжнародними партнерами.

Росія перекрутила інформацію тоді й запустила її різними мовами. На жаль, цей фейк вкотре оживив Карлсон. Особливо дивно уявляти, наприклад, Хаймарси та іншу зброю на озброєнні картелів. Тим більше, що за використанням озброєнь ретельно стежать наші партнери,

– сказав Коваленко.

Нагадаємо, у січні в інтерв'ю Пірсу Моргану Карлсон заявив, що Україна нібито є джерелом божевілля. Він звинуватив нашу державу у злочинах та дестабілізації Заходу, проте жодних підтверджень своїх слів американець не вказав.