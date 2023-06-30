МЗС України відреагувало на стрілянину в аеропорту в Кишеневі

У МЗС України відреагували на стрілянину, яка сталася 30 червня в аеропорту Кишинева. За ситуацією уважно стежать. Деталі відслідковують.

Наразі українські дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, повідомляє 24 Канал. Встановлюють, чи були там українці.

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МЗС України відслідковує ситуацію в аеропорту міста Кишенів. Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з'ясовують можливу наявність українців,

– мовиться у повідомленні.

Щоб отримати допомогу, українці можуть звернутися за номером: +37360170896.

Що відомо про стрілянину в аеропорту Молдови

Трагедія в аеропорту у Кишиневі сталася вдень 30 червня. Іноземець відкрив вогонь. Загинули двоє людей. Причини, чому чоловік відкрив вогонь, наразі не озвучують. Деталей інциденту також не розкривають.

Заявляють, що до Молдови чоловік приїхав з Туреччини. Згодом ЗМІ повідомили, що стрілка вдалося затримати. За даними журналістів, він і сам отримав поранення.