Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили з України

Правоохоронці Полтавщини 22 липня видворили з України "смотрящего" за одним із міст Полтавської області. Кримінальний авторитет вирушив у Росію.

Спецоперацію провели співробітники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з міграційною службою.

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Що відомо про кримінального авторитета

Як пояснили у МВС, 45-річного росіянина раніше неодноразово засуджували. За "заслуги" у кримінальному середовищі його призначили "смотрящим" за одним з міст Полтавщини.

Але наприкінці травня кримінальний авторитет потрапив до санкційного списку РНБО. У ньому опинилися інші особи "підвищеного злочинного впливу".

Окрім депортації, йому тепер заборонено в'їжджати на територію України.



З України видворили кримінального авторитета Полтавщини / Фото Нацполіції

Додамо, що загалом у санкційний список РНБО потрапили 557 "злодіїв у законі" та 111 "кримінальних авторитетів". Більшість з них – іноземці.

З травня правоохоронці в Україні почали активно затримувати злочинців та висилати їх з території нашої країни. А 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні більше немає "злодіїв у законі", водночас "кримінальних авторитетів" залишилося ще 42.