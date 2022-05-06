Несуть основний тягар війни, – українських піхотинців потужно вітають з професійним святом

Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. З цієї нагоди піхотинців вітають командири, іноземні побратими та інші.

Воїнів піхоти привітав командувач Сил оборони Сергій Наєв, очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та інші. Привітання для наших воїнів зібрав 24 канал.

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Що відомо про заснування свята

Про те, що будуть відзначати свято кожного року 6 травня, постановили ще 19 квітня 2019 року.

Мета такого відзначення – вшанувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин. Також відзначити підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України, які проявили себе у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Таке нововведення стало одним з елементів започаткування сучасних військових традицій.

Привітання для піхотинців

Воїни піхоти Збройних Сил України в цей день отримують вітання від побратимів, з-за кордону та від славних командирів.

Зокрема, теплі слова висловив командувач Сил оборони Сергій Наєв.

Піхота несе основний тягар ведення бойових дій та дуже сумлінно виконує бойові завдання. Саме тому український народ зараз й покладає велику надію на наших піхотинців,

– сказав він.

Привітання Наєва: дивіться відео

Привітання також висловив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк. Зараз він очолив Київську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні в нашій державі відзначається День піхоти. День, коли варто подякувати кожному, хто має приналежність до цього героїчного роду військ. Від себе особисто бажаю кожному з Вас повернутись додому цілим і неушкодженим, а Вашим рідним – сил та витримки", – сказав Павлюк.

Піхоту привітав і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Це свято відзначає мужність, доблесть і героїзм усіх військовослужбовців, які проходять службу в бригадах Сухопутних військ ЗСУ. В піхоті служать люди, які несуть на собі основний тягар війни. Піхота там, де тяжко, де стріляють. Але ж ми там, де перемога,

– сказав Сирський у привітанні.

Звернення Сирського до піхотинців: дивіться відео

Генштаб ЗСУ також привітав піхотинців зі святом. Опублікували відеопривітання із нарізкою кадрів про піхотинців у боях.

Привітання Генштабу: дивіться відео

У командування Стратегічних комунікацій ЗСУ привітання пов'язали з історичними подіями й провели цікаві паралелі.

Зауважили, що дату 6 травня для відзначення свята вибрали зовсім не випадково. Адже в цей день у 1648 році завершилася перша переможна битва Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького на Жовтих Водах, де ключову роль відіграла козацька піхота.

Згадали й про ще один цікавий факт. У 1920 році саме 6 травня успішно завершився шестимісячний Перший Зимовий похід армії УНР тилами спочатку білогвардійських, а потім і червоноармійських військ.

Відео, приурочене до Дня піхоти від СтратКому ЗСУ

Вітають наших захисгників також й іноземні воїни. Відповідне привітання записали колеги з Естонії.

Привітання від естонців: дивіться відео

Не забула про День піхоти ЗСУ й Служба безпеки України.

Вітаємо українську піхоту зі святом! Нехай ваші позиції на передовій завжди будуть неприступними для окупантів. А ваш натиск - змушує їх панічно втікати,

– бажає піхотинцям СБУ.

Новини з фронту

Російські окупанти продовжують казитись у своєму "побєдобєсії" на тимчасово окупованих територіях України. У Генічеську Херсонської області вони збираються провести парад на 9 травня. Туди також приїдуть їхні пропагандисти, щоб зняти відповідну картинку.

Попри все, ЗСУ надійно тримають оборону та захищають українців. Ще один доказ цього – в небі над Дніпропетровщиною збили ще один ворожий безпілотник. В області наразі відносно спокійно.

Триває боротьба й на Запорізькому напрямку. Там нашим воїнам вдалося не лише "підсмажити" окупантів, а й відібрати у них БМП-2.

Палаючий російський корабель біля Зміїного – ще одна маленька перемога: дивіться відео