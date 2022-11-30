Очі нашого неба: в Україні відзначають День радіотехнічних військ

Щорічно 30 листопада в Україні відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. Оператори радіолокаційних станцій РТВ невтомно пильнують за всіма напрямками навколо України.

У Міноборони наголосили, що під їхнім контролем – увесь повітряний простір над державою, адже воїни радіотехнічних військ слідкують за активністю в українському небі, передає 24 канал.

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Очі нашого неба

Так, російська авіація боїться навіть потрапити у поле зору фахівців радіотехнічних військ, бо розуміє, чим це закінчиться. Окупанти досі платять за недооцінку наших сил.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що за 9 місяців повномасштабної війни радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили понад 240 тисяч повітряних цілей противника, близько 80% з яких ЗСУ знищили. Залужний пояснив, що це сотні тисяч врятованих життів та збережена інфраструктура. Тому генерал привітав радіотехнічні війська та подякував їм.

Першими побачили агресію Росії 24 лютого

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що радіотехнічні війська – основне джерело інформації про повітряну ситуацію.

Ви першими побачили агресію окупантів 24 лютого і першими витримали удар агресора! Але ви – втримали стрій та робите все для ефективної утилізації російської нечисті,

– наголосив Олещук.

Привітання Повітряних сил ЗСУ: відео

Історія свята

Ще у 2010 році тодішній міністр оборони України Михайло Єжель підписав наказ про встановлення Дня радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ.

Рішення про професійне свято прийняли, враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, а також задля підтримання престижу військової служби у підрозділах цих військ.

Відтак вже протягом 12 років День радіотехнічних військ відзначають 30 листопада.

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