Українські артилеристи – найкращі у світі: як вітають "богів війни"
В Україні 3 листопада традиційно відзначають День ракетних військ і артилерії. Це один з найпотужніших родів військ, який боронить нашу незалежність.
З нагоди свята 24 канал зібрав цікаві факти про українських "богів війни" та теплі слова вітання нашим захисникам.
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Саме "богами війни" називають українських артилеристів, чиє професійне свято відзначають ще з 1997 року. До цього роду військ належать з'єднання, озброєні:
- оперативно-тактичними і тактичними ракетами,
- гаубичною, гарматною, реактивною та протитанковою артилерією.
Артилерія – це також артилерійська розвідка, мінометні підрозділи та підрозділи протитанкових керованих ракет. Саме українські артилеристи у війні проти Росії вражають значну частину живої сили ворога, російської важкої техніки та артилерії, протитанкових засобів, ворожої авіації, об'єктів ППО та інших важливих об'єктів.Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати ворога склали 74 000 осіб. Лише за останню добу наші бійці відправили на той світ 730 окупантів.
Привітання від військових та високопосадовців
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з гордістю констатував, що на сьогодні наші артилеристи кращі у світі. Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах, і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду не має ніхто.
Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч. Їхній кількості ми протиставляємо нашу якість. Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу! Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу перемогу,
– підкреслив Залужний.
До святкових привітань долучився і командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Він наголосив, що країна здатна захистити себе тоді, коли спроможна дати гідну відсіч ворогу на значних відстанях, завдаючи нищівні та точні удари з усіх видів і типів ракетних установок та артилерії.
"Саме таку потужну міць Ви демонструєте з перших днів нашого протистояння. Наші воїни з честю стримали навальний натиск переважаючих сил ворога у перші дні повномасштабної агресії, показавши найвищі професійні навички та вміння. Свою висококласну роботу продовжуєте демонструвати й далі – безжальним вогнем знищуєте загарбників, наближаючи перемогу", – додав Наєв.
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У чому переваги української артилерії
Військовий експерт Ігаль Левін розповів: якщо головна перевага російської артилерії – це кількість, то ЗСУ завдяки допомозі західних союзників опинилися на крок попереду за якістю.
Взяти хоча б снаряди M982 Excalibur. У кожному пакеті військової допомоги від США включають приблизно 500 таких снарядів. За словами Левіна, цей боєприпас вражає ціль з ймовірністю до 95%. Тому навіть якщо певна кількість із пів тисячі снарядів не досягнуть цілі, понад 400 об'єктів точно будуть вражені.
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