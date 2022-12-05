Ви завжди поруч, – Залужний звернувся до українських волонтерів

В Україні 5 грудня традиційно відзначають день волонтера. Цьогоріч, як і останні 8 років, це свято стало дуже актуальним у нашій країні, адже на плечах волонтерів лежить неабияка допомога та відповідальність під час війни.

Зі святом українського волонтерів привітав Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний.

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Головнокомандувача ЗСУ наголосив, що військові завжди відчувають турботу і підтримку українських волонтерів.

Волонтери і військові – це нерозривний, фактично родинний, зв'язок. У нашій єдності – сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську,

– написав Залужний.

Він додав, що стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави – це спільна заслуга.

До привітань долучився і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що з 2014 року волонтери є фундаментом армії та нашої державності.

"Вони дарують очі на нулі, створюють технологічні продукти для сектору оборони, а також допомагають у тилу, зокрема відбудовувати те, що зруйновано. Волонтерський рух в Україні успішний, бо він народний і працює на перемогу у війні за незалежність", – наголосив він.

Єрмак подякував українським та іноземним волонтерам, які часто роблять неможливе.

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Сухопутні війська ЗСУ тепло привітали українських волонтерів, які з кожним днем наближують перемогу України.

Дорогі українці, зазвичай ви дякуєте Збройним Силам, проте є день, коли і військові дякують вам. В День волонтера армія виказує свою повагу та вдячність всім тим, хто може знайти все і привезти у найгарячіші точки на фронті,

– мовиться у повідомленні.

Від початку російської агресії волонтери підтримували та продовжують підтримувати армію. Зараз кожен воїн має за що подякувати волонтерам, зазначають в ЗСУ.

Додамо, що чимало журналістів 24 каналу також є волонтерами. І у цей день ми просимо підтримати один зі зборів, який відкрив наш колега Василь Денисюк. Журналіст збирає кошти на тепловізор для ДПСУ та інші корисні прилади, які допоможуть нашим бійцям.

банку в "Монобанку";

картку "Приватбанку": 5457 0822 2538 7310 – Денисюк Василь Русланович.

Підтримати збір можна, перерахувавши кошти на: