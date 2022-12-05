Ви завжди поруч, – Залужний звернувся до українських волонтерів
Джерело:телеграм Головнокомандувача ЗСУ
В Україні 5 грудня традиційно відзначають день волонтера. Цьогоріч, як і останні 8 років, це свято стало дуже актуальним у нашій країні, адже на плечах волонтерів лежить неабияка допомога та відповідальність під час війни.
Зі святом українського волонтерів привітав Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний.
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Головнокомандувача ЗСУ наголосив, що військові завжди відчувають турботу і підтримку українських волонтерів.
Волонтери і військові – це нерозривний, фактично родинний, зв'язок. У нашій єдності – сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську,
– написав Залужний.
Він додав, що стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави – це спільна заслуга.
До привітань долучився і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що з 2014 року волонтери є фундаментом армії та нашої державності.
"Вони дарують очі на нулі, створюють технологічні продукти для сектору оборони, а також допомагають у тилу, зокрема відбудовувати те, що зруйновано. Волонтерський рух в Україні успішний, бо він народний і працює на перемогу у війні за незалежність", – наголосив він.
Єрмак подякував українським та іноземним волонтерам, які часто роблять неможливе.
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Сухопутні війська ЗСУ тепло привітали українських волонтерів, які з кожним днем наближують перемогу України.
Дорогі українці, зазвичай ви дякуєте Збройним Силам, проте є день, коли і військові дякують вам. В День волонтера армія виказує свою повагу та вдячність всім тим, хто може знайти все і привезти у найгарячіші точки на фронті,
– мовиться у повідомленні.
Від початку російської агресії волонтери підтримували та продовжують підтримувати армію. Зараз кожен воїн має за що подякувати волонтерам, зазначають в ЗСУ.
Додамо, що чимало журналістів 24 каналу також є волонтерами. І у цей день ми просимо підтримати один зі зборів, який відкрив наш колега Василь Денисюк. Журналіст збирає кошти на тепловізор для ДПСУ та інші корисні прилади, які допоможуть нашим бійцям.Підтримати збір можна, перерахувавши кошти на:
- банку в "Монобанку";
- картку "Приватбанку": 5457 0822 2538 7310 – Денисюк Василь Русланович.