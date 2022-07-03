Захисники мирного неба: в Україні відзначають День зенітних ракетних військ

В Україні 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ. Зенітники разом з іншими військовими боронять повітряний простір над українськими містами та важливими стратегічними об’єктами.

Вони відбивають авіаційні та ракетні удари окупантів. Командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук привітав зі святом.

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Зенітники знищили понад 500 повітряних цілей окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення зенітно-ракетні війська знищили понад 530 повітряних цілей росіян, врятувавши тисячі життів українців та десятки об'єктів інфраструктури.

Завдяки воїнам протиповітряної оборони, ми вигнали російську авіацію з нашого повітряного простору і тримаємо її на відстані,

– наголосив Олещук.

Він визнав, що попереду – важка робота. Потрібно вдосконалювати оборону та опановувати нове озброєння, яке невдовзі надійде від партнерів.

Генерал констатував, що в бою за українське небо чимало наших воїнів віддали найдорожче – життя. Вічна слава та низький уклін Героям.

У Службі безпеки України також подякували протиповітряній обороні за кожну збиту російську ракету та за кожен "приземлений" літак та гвинтокрил, якими окупанти цинічно бомбардують українські міста та села.

Історія свята

Зауважимо, що вперше свято відзначили у 2011 році. Тодішній міністр оборони Михайло Єжель 10 лютого своїм наказом схвалив, що День зенітних ракетних військ буде 3 липня.

Протягом років свято відзначали за участю вищого військового керівництва країни. У цей день військові отримували нагороди за службу.

До слова, Олещука на посаду командувача призначили у серпні 2021 року. Президент Володимир Зеленський представив його, перебуваючи на острові Зміїний. До цього Олещук обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача Повітряне командування "Схід".

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