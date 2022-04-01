В Україні на вихідних очікується похолодання, повсюдно пройдуть дощі або мокрий сніг

Після доволі теплих днів в кінці березня, початок квітня в Україні відзначився незначним похолоданням Також варто очікувати дощі, а місцями й мокрий сніг.

Погоду з опадами в Україні в найближчі два дні визначатимуть атмосферні фронти циклону, який переміщатиметься з південного заходу на північний схід країни. За циклоном з півночі в Україні поширюватиметься холодне повітря арктичного походження.

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Яка погода буде в суботу, 2 квітня

У суботу, 2 квітня, найбільше похолодання варто очікувати у західних та північних областях України. Тут температура не підніматиметься вище 10 градусів за Цельсієм. А на півночі ному заході буде від 0 до 5 градусів. Окрім того, очікуються опади – дощі та мокрий сніг.

На решті території невеликі та помірні дощі, вдень місцями з грозами. Там буде значно тепліше – вночі від +7 до +12 градусів, а вдень стовпчик термометра підійматиметься і до +19 градусів. На сході та південному сході країни – до +23 градусів.

Вітер південний, на заході та півночі країни, північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, більшості центральних областей пориви 15-20 м/с.

У Києві 2 квітня дощі. Температура вночі та вдень +6 – +8 градусів.



Погода в Україні 2 квітня / Ілюстрація Укргідрометцентр

Похолодання на неділю – мокрий сніг та ожеледиця

Вже в неділю, 3 квітня, морозна погода буде і в центральній Україні – у Вінницькій та Черкаській областях очікується мокрий сніг. Сніжитиме й у західних та північних областях. А вночі у Карпатах місцями сильний сніг. Відтак в цих регіонах можлива і ожеледиця. Температура вночі опускатиметься нижче нуля – від -2 градусів до +3.

На решті території очікується дощ та мокрий сніг, у південних та центральних областях удень місцями сильні опади. Температура вночі та вдень +3 – +8 градусів, на сході та південному сході країни вдень до +13 градусів. Вдень можливі пориви вітру.

У Києві 3 квітня мокрий сніг, подекуди ожеледиця, налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень 0 – +2 градуси.



Погода в Україні на 3 квітня / Ілюстрація Укргідрометцентру