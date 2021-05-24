В Україні одна область може "позеленіти", ще одна залишається "помаранчевою"

24 травня 2021 , 10:23
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Джерело:

МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я оновили показники захворюваності COVID-19 в регіонах. Одна з областей України повністю готова перейти у зелену карантинну зону.

Згідно з новими даними, суттєво пом'якшити протиепідеміологічні обмеження можуть на Вінниччині. Також ще 5 регіонів частково відповідають вимогам зеленої зони.

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Вінниччина готова "позеленіти"

У Вінницькій області відсоток від епідемічного порогу становить 41,3%, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 4,6%.

Під перший показник підпадають також Київ (32,9%), Закарпаття (49,8%), Київщина (48,9%), Миколаївщина (42%) і Полтавщина (46,2%).

Зверніть увагу! В Україні лише Донеччина перебуває у помаранчевій зоні карантину. Там перевищено показник відсотку від епідемпорогу (101,5% при нормі 100%).

Показники поширення COVID-19 у регіонах / Дані МОЗ

Жовта зона карантину

Станом на 24 травня  у  "жовтому" списку перебувають місто Київ і 23 області, а саме:
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.
Важливо! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.
Автор: Олег Васьків