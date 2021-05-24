В Україні одна область може "позеленіти", ще одна залишається "помаранчевою"

У Міністерстві охорони здоров'я оновили показники захворюваності COVID-19 в регіонах. Одна з областей України повністю готова перейти у зелену карантинну зону.

Згідно з новими даними, суттєво пом'якшити протиепідеміологічні обмеження можуть на Вінниччині. Також ще 5 регіонів частково відповідають вимогам зеленої зони.

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Вінниччина готова "позеленіти"

У Вінницькій області відсоток від епідемічного порогу становить 41,3%, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 4,6%.

Під перший показник підпадають також Київ (32,9%), Закарпаття (49,8%), Київщина (48,9%), Миколаївщина (42%) і Полтавщина (46,2%).

В Україні лише Донеччина перебуває у помаранчевій зоні карантину. Там перевищено показник відсотку від епідемпорогу (101,5% при нормі 100%).

Показники поширення COVID-19 у регіонах / Дані МОЗ

Жовта зона карантину

Станом на 24 травня у "жовтому" списку перебувають місто Київ і 23 області, а саме:

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.