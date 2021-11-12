Україні вистачить і газу, і вугілля для нормального опалювального сезону, – Шмигаль

Україні вистачить вугілля для нормального опалювального сезону. Мовиться, що навіть у разі "жорсткого" варіанту, газу в країні достатньо.

Мовиться про опалювальний сезон 2021 – 2022 років. Про це Денис Шмигаль заявив у програмі "Право на владу".

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Газу вистачить на опалюваний сезон

У нас є запаси газу. Газу у нас є на сьогодні 17, 6 мільярдів кубометрів в сховищах. З них 1,4 мільярди – це той газ, який належить нерезидентам і може бути ними забраний з України,

– заявив прем'єр.

Політик розповів, що навіть при умові, що є 16 мільярдів кубометрів газу цього "абсолютно достатньо і для опалення, і для технологічних потреб". Зокрема тому, що:

за опалювальний сезон Україна використовує 8 мільярдів кубометрів;

якщо жорсткий та холодний опалювальний сезон – 10 мільярдів кубометрів.

Тому у нас газу абсолютно достатньо,

– запевнив прем'єр.

Вугілля на опалювальний сезон вистачить, – Шмигаль

"В середньому за опалювальний сезон споживається приблизно 10 мільйонів тонн (вугілля – 24 канал). 8 мільйонів тонн – це наш видобуток, а трошки більше як 2 мільйони тонн – це те, що дозамовлено по імпорту", – заявив прем'єр.

Денис Шмигаль пояснив, що "на опалювальний сезон вугілля вистачить". Натомість нерівномірність постачання політик пояснив тим, що наразі в світі є дефіцит, енергетична криза.

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