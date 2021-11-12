Україні вистачить і газу, і вугілля для нормального опалювального сезону, – Шмигаль
Джерело:24 канал
Україні вистачить вугілля для нормального опалювального сезону. Мовиться, що навіть у разі "жорсткого" варіанту, газу в країні достатньо.
Мовиться про опалювальний сезон 2021 – 2022 років. Про це Денис Шмигаль заявив у програмі "Право на владу".
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Газу вистачить на опалюваний сезон
У нас є запаси газу. Газу у нас є на сьогодні 17, 6 мільярдів кубометрів в сховищах. З них 1,4 мільярди – це той газ, який належить нерезидентам і може бути ними забраний з України,
– заявив прем'єр.
Політик розповів, що навіть при умові, що є 16 мільярдів кубометрів газу цього "абсолютно достатньо і для опалення, і для технологічних потреб". Зокрема тому, що:
- за опалювальний сезон Україна використовує 8 мільярдів кубометрів;
- якщо жорсткий та холодний опалювальний сезон – 10 мільярдів кубометрів.
Тому у нас газу абсолютно достатньо,
– запевнив прем'єр.
Вугілля на опалювальний сезон вистачить, – Шмигаль
"В середньому за опалювальний сезон споживається приблизно 10 мільйонів тонн (вугілля – 24 канал). 8 мільйонів тонн – це наш видобуток, а трошки більше як 2 мільйони тонн – це те, що дозамовлено по імпорту", – заявив прем'єр.
Денис Шмигаль пояснив, що "на опалювальний сезон вугілля вистачить". Натомість нерівномірність постачання політик пояснив тим, що наразі в світі є дефіцит, енергетична криза.
Останні новини щодо газу
- 10 листопада Володимир Зеленський заявив, що кожного року восени та взимку деякі олігархічні структури розпочинають в Україну гру під назвою "штучний дефіцит", розганяючи новини про нестачу вугілля та газу.
- У цей же день глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не використовує газ як зброю. Глава МЗС України Дмитро Кулеба не погодився з американським колегою.
- До речі, упродовж кількох місяців через брак газу в Європі ціни на газ неодноразово були рекордні. На що Росія обіцяла збільшити постачання газу в Європу, але – через свій "Північний потік-2".