В Україні — війна: окупанти поширюють фейк про те, що у містах вмикають навчальні сирени

Російські пропагандисти поширюють у соцмережах фейки про те, що в Україні вмикають навчальні сирени. Однак таким повідомленням вірити не можна, адже окупанти продовжують обстрілювати міста.

Обстріли відбуваються й у житлових районах. Внаслідок них гинуть та отримують важкі травми цивільні. Однак українські захисники продовжують чинити жорсткий опір та завдають окупантам нищівних втрат.

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В Україні немає навчальних сирен

Окупанти поширюють у низці соцмереж про те, що сирени, які вмикають в українських містах, щоб попередити людей про загрозу, – буцімто навчальні.

Це фейк! Зараз війна – немає навчальних сирен. По всій Україні, особливо у Києві! Якщо лунає сирена – це сигнал загрози,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте, якщо у вашому місті увімкнули сирену, необхідно виконувати вказівки Департаменту з питань цивільного захисту та негайно піти в укриття чи приміщення без вікон. Окрім цього, потрібно повідомляти про тривогу своїх сусідів, осіб з обмеженими можливостями.

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