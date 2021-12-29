В Україні водійські права міститимуть нову європейську норму

В українських водійських посвідченнях запровадили нову європейську відмітку у 12 графі. Мовиться про дані щодо складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

Зокрема у 12 графі писатимуть код 78. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

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В Україні видаватимуть права з позначкою "автомат"

В Україні вводяться нові європейські норми у посвідченні водія. Відтепер у ньому є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, за наявності коду "78", водії зможуть їздити тільки на автомобілі тільки з автоматичною коробкою передач, а за відсутності – з будь-якою. Проте зміни не стосуються тих водіїв, яким посвідчення видали раніше.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий розповів: "Ці нововведення – ще один крок до приведення бланку національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів, а головне – зміцнення безпеки дорожнього руху".

Зверніть увагу! У міністерстві розповіли, що у постанові Кабміну від вересня 2021 року прописали цілий ряд нововведень у частині видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Коротко про зміни щодо водійського посвідчення в Україні

З вересня 2021 року в Україні почали діяти зміни щодо впровадження нового типу водійського посвідчення водія. В уряді тоді пояснювали, що хочуть зробити посвідчення таким, що відповідатиме європейським вимогам.

Зокрема замість піктограм, на документах зазначатимуть коди, що використовуються у водійських документах в ЄС.

Ба більше, одночасне відкриття двох категорій відбувається шляхом складання іспитів лише за вищою з них, окрім категорій B1, B і BE.

Також, щоб повернути посвідчення водія після закінчення терміну позбавлення права керування, потрібно тільки за вищою категорією скласти іспит тим, хто має декілька відкритих водійських категорій.

Змінили навіть дизайн бланка посвідчення водія – він став темно-рожевого кольору, тому схожий на європейський документ.

В Україні у посвідченнях водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач – дивіться відео