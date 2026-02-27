В Україні вперше випробували балістичну ракету FP-7

Головний конструктор і власник компанії Fire Point Денис Штілєрман заявив, що балістична ракета FP-7 може перейти у серійне виробництво приблизно у травні – сотнями на місяць.

У компанії розробляють й іншу балістичну ракету – FP-9. Та вже має дальність 855 кілометрів, швидкість у 2200 метрів за секунду та бойову частину вже 800 кілограмів. Точність повинна мати відхилення не більше ніж 20 метрів.