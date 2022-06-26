Україні все ще потрібне радянське озброєння для протистояння Росії, – Білий дім

Україна у війні з Росією використовує радянське та новітнє озброєння, яке нашій державі надають партнери. Водночас Збройним Силам України потрібна далекобійна зброя.

США готові надати Україні далекобійні системи

Про це сказав представник Білого дому Джон Кірбі, який наголосив, що українським військовим все ще потрібне радянська зброя. Він зазначив, що США прагнуть дотримуватися балансу в постачанні військової допомоги Україні.

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Кірбі розповів, що в перші тижні війни Україна отримувала колишнє радянське обладнання, на якому наші військові були навчені працювати та знали, як його використовувати.

У цьому (радянському озброєнні – 24 канал) як і раніше, є потреба. Я маю на увазі, що вони досі використовують ці системи,

– заявив представник Білого дому.

За словами Кірбі, після трьох місяців війни все більше йдеться про артилерію для Донбасу. Україна потребує далекобійні системи, які США готові надати нашій державі.

Та для того, як зазначили у Білому домі, потрібно вивести з бойових дій частину українських військових, щоб навчити їх користуватися зброєю нового зразка.

Тому ми хочемо переконатися, що дотримуємося тут правильного балансу: що вони отримують системи, до яких вони звикли, а також системи, які їм потрібні, без зайвого зниження їхньої бойової готовності в польових умовах,

– пояснив Кірбі.

США передали Україні HIMARS

На початку червня США схвалили черговий пакет військової допомоги Україні, який включає надання реактивних систем залпового вогню HIMARS. Американські HIMARS здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що HIMARS вже в Україні. Втім, ймовірно, що ЗСУ ще раніше почали використовувати HIMARS.

Джерела 24 каналу розвідці повідомляли, що українські воїни, ймовірно, з допомогою HIMARS атакували ворога на острові Зміїний.

Також слід звернути увагу, що у США конгресмени подали законопроєкт про терміновий початок навчання українських пілотів. Українських льотчиків можуть навчати пілотувати надсучасні літаки F-15 та F-16.

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