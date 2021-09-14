В Україні встановлять спецкамери для контролю за дотриманням карантину, – МОЗ
Джерело:LIGA.net
Ігор Кузін заявив, що в Україні встановлять спеціальні камери для контролю за дотриманням карантину. За його словами, це станеться на тлі посилення коронавірусних обмежень.
Головний санітарний лікар зазначив, що у випадку погіршення епідемситуації стануть частішими візити до регіонів. Водночас проводитимуть виїзні засідання комісії ТЕБ і НС.
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Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій,
– сказав Ігор Кузін.
Він також додав, що ВООЗ невдовзі запустить пілот про деперсоналізований моніторинг стану ситуації з дотриманням протиепідеміологічних вимог.Зверніть увагу! Кабінет міністрів змінив карантинні обмеження в Україні. Так COVID-сертифікати будуть поділятись на "жовті" та "зелені".
- У цих документах буде інформація про вакцинацію, негативний результат тесту (діє 72 години) або одужання від коронавірусу.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- захворіли 2 321 156 осіб;
- одужали 2 223 272 людей;
- померли 54 457 пацієнтів.