В Україні введуть обмеження на ввезення книг і журналів з Росії, Білорусі й окупованих територій

Верховна Рада схвалила законопроєкт про обмеження на ввезення друкованої продукції з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій. Також цей закон передбачає зміни у книгодрукуванні в Україні.

Відповідне рішення 306 народних депутатів підтримали 19 червня. З 1 січня 2023 року, відповідно до ухваленого законопроєкту, в Україні набудуть чинності нові правила щодо книгодрукування. Вони передбачатимуть друк державною мовою, офіційними мовами Євросоюзу та мовами корінних народів України.

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Заборона на ввезення книг з творами російських громадян

Відповідно до законопроєкту, з 1 січня 2023 року до України буде заборонене випуск, ввезення та поширення видань, які містять твори громадян Росії. Однак будуть винятки. Перший – нововведення не поширюється на книги, які видані до 1 січня 2023 року. Друге – ця норма не буде застосована до видань, де є твори тих росіян, які отримали громадянство України або були нашими громадянами на момент смерті й не мали російського паспорта.

Друковану продукцію, яка підпадає під нововведення можна буде ввозити з-за кордону фізичним особам лише за умови, що ця продукція відповідає трьом критеріям:

ця продукція є частиною ручної поклажі або супровідного багажу;

кількість примірників – не більше 10 одиниць;

вона не є в Реєстрі друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Крім того, є нові вимоги щодо перекладу творів. З 1 січня 2023 року в Україні друкуватимуть переклади лише на українську мову, офіційні мови ЄС чи мови корінних народів України, тобто кримськотатарською, кримчацькою та караїмською або мовою оригіналу.

Що важливо – нові вимоги щодо книжкової продукції також стосуються до електронних видань та аудіокниг.

Рада заборонила російську музику

Також на засіданні Верховної Ради 303 народні депутати підтримали законопроєкт про заборону російської музики в громадських місцях та в медіа.

У Раді також вирішили створити перелік російських артистів, на яких не поширюється заборона. Йдеться про тих музичних виконавців, які засуджують збройну агресію Росії проти України. Відповідний перелік виконавців вестиме й оновлюватиме РНБО.

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