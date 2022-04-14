З України за минулу добу виїхали 39 тисяч осіб, а повернулась – понад 31

50-й день Україна героїчно боронить свої території від російської агресії. На жаль, ворог змусив покинути власні домівки й рідну країну мільйони українців.

Так, лише за минулу добу західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 71 тисяча осіб та більше ніж 16 тисяч транспортних засобів. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби.

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Скільки покинуло Україну

За 13 квітня з України вибуло близько 39 тисяч осіб. Понад 23 тисячі з них обрали кордон з Польщею.

Скільки повернулося додому

, на період правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

За минулу добу до України прибула понад 31 тисяча осіб. З них 27 тисяч – українці.

Крім того, було оформлено понад 500 транспортних засобів з гуманітарними вантажами, які прямували до України.

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