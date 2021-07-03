Рятувальники б'ють на сполох: в Україні за пів дня втопилися 4 людей
3 липня 2021 , 17:38Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
В Україні за пів дня 3 липня втопилися 4 людей. Рятувальники закликають населення бути обережнішими й не заходити у воду нетверезими.
Трагедії трапилися у 2 містах та 1 селищі. Всього за пів дня під водою загинули 4 людей.
До теми Загибель 11-річного школяра у кар'єрі на Львівщині: подробиці трагедії
Де потонули люди
- У Кривому Розі,
- Києві (два випадки),
- Курахівці Донецької області.
Відомо, що одна із загиблих у Києві – 40-річна жінка. Водночас інформацію про інших жертв у ДСНС не вказують.
Скільки можна повторювати: випив – у воду не йди! А також проста народна мудрість: "Не знаєш броду – не лізь у воду",
– наголосили рятувальники.
Вони закликали людей не "множити сумну статистику, а вмикати мозок біля водойм".
Трагедії на водоймах
- За перший місяць літа 2021 року в Україні потонули близько 200 людей, з них 34 – діти.
- 29 червня біля річки Дністер на Львівщині зник рибалка. Рятувальники знайшли чоловіка мертвим у водоймі лише через 3 дні.
- 23 червня на річці у Дніпропетровщині втопився 10-річний хлопчик. Його тіло знайшли за 15 метрів від краю берега на 2-метровій глибині.
- У Білій Церкві 15 червня на річці Рось потонула 14-річна дівчинка, яка намагалася врятувати свою подругу.
- На Харківщині 16 червня загинув 6-річний хлопчик, який впав з надувного матраца.