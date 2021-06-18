Переважно на ОПУ: в Україні за тиждень здійснили 50 тисяч хакерських атак

В Україні впродовж 9 – 15 червня зафіксували понад 50 тисяч хакерських атак на державні інформаційні ресурси. На щастя, фахівці Держспецзв'язку заблокували атаки.
Що відомо про хакерські атаки
Фахівці за 7 днів заблокували 50 571 атаку різного виду. Це на 17% більше ніж попереднього тижня.
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98% намагань зламати ресурси були мережевими атаками прикладного рівня. Крім того, фахівці заблокували 19 DDoS-атак, які переважно здійснювали на Офіс Президента.
Система виявлення вразливостей і реагування на кібератаки зафіксувала на 2% менше підозрілих подій ніж минулого тижня. Загалом їх було 1 177 118:
- спроб отримання прав користувача – 49%;
- спроб отримання прав адміністратора – 22%;
- порушень корпоративної політики безпеки – 8%;
- підозрілого виконувального коду – 8%;
- застосування нестандартних протоколів – 8%.
Підозрілих інцидентів зафіксували 4 384 – приблизно так само, як і минулого тижня. Вони стосувалися:
- розповсюдження шкідливого програмного забезпечення – 74%;
- фішингу – 25%.
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